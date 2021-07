 Covid. Sicilia di nuovo prima per contagi. Ma non ci son più zone rosse. Nuovo caso Delta

01/07/2021 06:00:00

Sicilia ancora prima per contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Il Covid19 viaggia in maniera altalenante sull’Isola, ieri è stato sforato ancora il muro dei cento casi. Non sono numeri preoccupanti ma che certificano che la Sicilia, trainata da alcune province, fatica a diventare “covid free”. Buone notizie dagli ospedali, dove diminuiscono i ricoveri.



Un nuovo caso di variante Delta è stato isolato in Sicilia. A Palermo la variante è stata riscontrata in un carabiniere, non vaccinato, in servizio a Lampedusa.

Intanto slitta ancora l'apertura delle discoteche. Secondo quanto si apprende da fonti di governo la questione sarebbe stata affrontata a margine del Consiglio dei ministri ma non si sarebbe arrivati ad una decisione definitiva.



Sul tavolo, però, sarebbe stata messa la possibilità di riconoscere delle risorse per le mancate entrate subite dall'intero settore fino ad ora.

Da oggi e fino al 4 luglio open day vaccinale per gli over 60 con i sieri Pfizer e Moderna. Sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione negli hub vaccinali.

Il Covid in Sicilia

Sono 142 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (martedì erano 99) su 15.381 tamponi processati, con una incidenza che sale leggermente allo 0,9% (era allo 0,7%). La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

tre le vittime, il totale dei morti è 5.970. Il numero degli attuali positivi è 4.031 con una diminuzione di 196 casi. I guariti sono 335. Negli ospedali i ricoverati sono 175, 11 in meno, quelli nelle terapie intensive sono 20, quattro in meno.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 20 Agrigento, 25 Caltanissetta, 30 Catania, 14 Enna, 0 Messina, 13 Palermo, 4 Ragusa, 16 Siracusa, 20 Trapani.

La Sicilia intanto è tutta in "zona bianca". Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due "zone rosse": Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna.

Per l'intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale.

I dati trapanesi

Aumenta ancora il numero degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, dove negli ultimi giorni sono più i nuovi positivi che i guariti.



Sono 198 le persone al momento contagiate (ieri erano 12 in meno) secondo quanto comunica l'Asp.

Sono 12 le persone che si trovano in ospedale e di queste nessuna in terapia intensiva.

Non si registrano nuovi decessi rispetto all'ultimo bollettino. I guariti sono solo 4

Questo il dettaglio, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 12 ; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 22; Castellammare del Golfo 4; Castelvetrano 22; Custonaci 1; Erice 2, Favignana 0; Gibellina 1; Marsala 48 (+7); Mazara del Vallo 59 (+2); Paceco 1; Pantelleria 1; Partanna 0; Petrosino 4; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 4; Trapani 7 ; Valderice 1; Vita 6.

Totale casi attuali positivi 198 (+12)

Deceduti in totale 341

Guariti in totale 13.663 (+4)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 12

Tamponi molecolari 213

Test antigene 96

Il Covid all’Ars

Il Covid torna a bloccare i lavori dell'Assemblea Regionale Siciliana. Dopo il fermo di marzo durante l'esame della finanziaria regionale, questa volta è il capogruppo del M5S Giovanni Di Caro ad essere risultato positivo al test rapido, facendo scattare le procedure di sicurezza sanitaria e la sospensione in via precauzionale dell'attività parlamentare.

La seduta d'aula all'ARS convocata oggi alle 17, che prevedeva la discussione di diversi disegni di legge e la votazione degli ultimi articoli del ddl sull'edilizia, è stata rinviata a mercoledì prossimo alle 16. Ferma fino al 7 luglio anche l'attività delle commissioni parlamentari.

Il virus in Italia

Sono 776 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679.

Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 42.

Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 190.635. Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri.