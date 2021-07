01/07/2021 13:24:00

Ma i vaccini sono efficaci contro la variante delta del coronavirus?

La risposta è positiva e lo dimostra un dato: il confronto tra ciò che accade in Gran Bretagna e ciò che accade in Russia in questi giorni.

Nonostante il numero grosso modo simile di casi giornalieri in Russia e Gran Bretagna, è clamorosa la differenza delle vittime. In Inghilterra, infatti, due persone su tre hanno ricevuto il vaccino (che tra l'altro è AstraZeneca). In Russia, invece, solo una minima parte della popolazione è stata vaccinata. In Russia, pertanto, le vittime del Covid sono mediamente 600 al giorno. In Gran Bretagna poche decine.

Il confronto è stato fatto da Enrico Bucci.