Italia Viva e i fondi per la Colombaia di Trapani

01/07/2021 07:00:00

Oltre 30 miliardi di euro per gli anni 2021-2026 grazie all’arrivo in Aula del Dl Fondone, il provvedimento sul Fondo complementare al Pnrr che finanzia tutti quei progetti che per la loro natura non potevano rientrare nel Recovery Plan.

Si tratta di un provvedimento del Governo sostenuto da Italia Viva, che riguarda prevalentemente il rifacimento di siti culturali da rendere fruibili ai cittadini.

Nel Fondo è previsto lo stanziamento di 1,455 mld di euro a favore di un “Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali” da iscrivere nei capitoli di bilancio del Ministero della Cultura e da ripartire dal 2021 al 2026.



Tra i quattordici interventi c’è anche il "Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione della Colombaia o Torre Peliade” di Trapani, il cui finanziamento ammonta a 27 milioni di euro.