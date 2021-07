Bus a Marsala, il Pd ha incontrato l'assessore Gandolfo 

03/07/2021 08:33:00

Il trasporto pubblico urbano per la città di Marsala, con un bacino di circa 100 mila abitanti, la quinta città della Sicilia, è fondamentale per gli spostamenti quotidiani all’interno della città, non solo per i marsalesi ma anche per i turisti.

Il Partito Democratico ha incontrato l’Assessore Michele Gandolfo per evidenziare criticità anche vecchie, relative alla fruibilità del servizio reso dal trasporto pubblico locale e proporre soluzioni al grave disservizio esistente.

E’ stata messa in luce, la totale mancanza in tutte le strade della città di Marsala della segnaletica riguardante la fermata dell’autobus urbano e la sua delimitazione, l’impossibilità di acquistare il biglietto per l’autobus, si è sollecitata anche una descrizione chiara ed operativa del sito del comune riguardante la pubblicazione degli orari con precisa indicazione delle fermate che si effettuano, è stata evidenziata, altresì, la necessità di un operatore telefonico che dia informazioni sulla fruibilità del trasporto pubblico agli utenti, marsalesi e non.

L’Assessore Gandolfo ha preso atto di tali gravi disservizi, evidenziati in maniera chiara e documentata dal Partito Democratico, con urgente necessità di intervento immediato, poichè tali disservizi incidono sull’ordinaria quotidianità dei cittadini e dei turisti.

Il Partito Democratico ha gradito la disponibilità dell’Assessore Gandolfo, ma vigilerà sull’attuazione delle proposte di soluzione dando piena disponibilità con le proprie competenze a supportare un eventuale gruppo di lavoro dedicato alla rielaborazione di un Regolamento comunale del trasporto pubblico urbano.

Il Partito Democratico

Rosa Alba Mezzapelle, Gaspare Galfano, Enzo D’Alberti, Enzo Russo