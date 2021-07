04/07/2021 06:00:00

“La Sicilia ha il potenziale per diventare una nuova Silicon Valley. Ci sono molte realtà che fanno innovazione in modo lodevole. Noi vogliamo mettere in rete queste realtà”.



Così nasce Sicilian Valley, una rete di persone, aziende, enti ed associazioni che si occupano di innovazione sociale in Sicilia con l’intento di promuovere la connessione, il confronto e la collaborazione. Giuseppe Governale, ingegnere aerospaziale di Marsala, uno dei promotori di Sicilian Valley racconta il progetto, ambizioso, ma realistico di una Sicilia che sia epicentro dei migliori esempi di innovazione.



La rete di Sicilian Valley vuole raccontare l’innovazione sociale in Sicilia, prendendo spunto dalle iniziative di eccellenza che esistono sul territorio siciliano.



“Una rete che serve per raccontare ciò che di innovativo viene fatto in Sicilia. Lo scopo di Sicilian Valley è quello di far diventare la nostra regione un polo dove rimanere. Sul nostro sito è presente il database delle realtà che fanno innovazione in Sicilia. Metterle insieme significa raccontarle meglio. E' difficilie parlare di innovazione in Sicilia, ma noi ci stiamo provando. Da qualche settimana è online il nostro sito in cui le aziende, associazioni, professionisti, possono aderire al manifesto di Sicilian Valley. Fare rete è l'unica arma che abbiamo per restare”, aggiunge Governale. Ecco l'intervista rilasciata a Buongiorno24, la seguitissima striscia del mattino di Tp24.

"Così con Sicilian Valley mettiamo in rete le migliori esperienze d'innovazione" from Tp24 on Vimeo.