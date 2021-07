"Quattro suggerimenti contro la spazzatura e il degrado a Marsala"

04/07/2021 17:20:00

"Negli ultimi due anni ho assistito ad un inimmaginabile degrado della pulizia della città (non che prima fosse particolarmente pulita!), ma attualmente siamo davvero arrivati al culmine".

Inizia così la lettera al sindaco di Marsala scritta da Francesco, che da 25 anni trascorre le sue vacanze a Marsala.

"Vorrei sapere da Lei, cosa ha intenzione di fare a breve, perché non vedo reazioni efficienti e l’immondizia sta crescendo a dismisura, o forse lo devo chiedere alle decine di roulotte di nomadi che si sono ristabilite sul lungomare e nel posteggio vicino al museo dei Mille? Forse sono loro i meno "fitusi" e hanno consigli pratici più confacenti alla situazione". Poi Francesco dà quattro suggerimenti.

1) discarica differenziata gratis per tutti 12 ore al giorno 7 gg su 7

2) controlli della polizia locale aumentati

3) grande piano programmato di pulizia delle strade, da Pispisia a Petrosino assumendo, anche pro tempore, disoccupati e immigrati che,ben sappiamo, stazionano in posteggi e centri commerciali.

4) obbligo a chi non rispetta le regole di lavorare 3 ore al giorno nella pulizia,le multe non servono,nessuno le paga. Si svegli,signor Sindaco ,che il tempo è passato ed i turisti verranno qui sempre di meno,perché raccontano e sconsigliano la visita,essendo rimasti schifati (come me) del degrado galoppante. Scrivo agli amici di TP24,visto che la mail del Sindaco non è accessibile.