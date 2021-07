04/07/2021 13:14:00

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibile ha annunciato lo sblocco di 25 miliardi di euro per la rete ferroviaria nazionale.

Di questi, 64 milioni per l'elettrificazione della Palermo-Trapani via Milo e 40 Mln per l'intermodalita' e l'accessibilita' di Trapani Birgi.

Investimenti importanti per tutta la nostra provincia che testimoniano l'attenzione del governo Draghi e l'utilità del Pnrr.

Grazie allo stanziamento di queste somma anche in Sicilia si potrà ottenere quel cambio di passo sulla mobilita' sostenibile che aspettavamo da decenni."



Marco Campagna

Direzione Regionale PD Sicilia