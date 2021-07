Caso Denise, la Procura chiude le indagini sull'ex pm Angioni. Rischia il processo

05/07/2021 13:27:00

Ci sono delle novità attorno alla vicenda della scomparsa di Denise Pipitone. La Procura di Marsala ha chiuso le indagini sull'ex pm Maria Angioni, il primo magistrato che ha condotto le indagini subito dopo la scomparsa della piccola, avvenuta il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo.

La Procura le ha notificato un avviso di conclusione delle indagini, procedura che di solito precede il rinvio a giudizio. L'ex pm ora rischia il processo per false dichiarazioni.

Maria Angioni, giudice del lavoro a Sassari, aveva rilevato tentativi di depistaggio, connivenze e falle gravissime nell’inchiesta sulla sparizione di Denise.

Nelle scorse settimane l'ex pm ha detto in tv: “Denise è madre, ha una figlia",(potete leggere qui). Ma le circostanze riferite dall’ex pm non hanno però trovato riscontro: da qui la incriminazione per false dichiarazioni a pm. Successivamente l'ex pm ha rivelato di aver fatto un esposto al Csm contro i colleghi di Marsala.