Trapani, riapre la Casina delle Palme

05/07/2021 19:24:00

Un tempo era il tempio della “rivista” e di spettacoli di grande spessore culturale. Poi il declino. L'incuria. L'abbandono. Oggi la Casina della Palme, nota ai trapanesi come lo “Chalet” è ritornata al suo antico splendore. Ultimati, infatti, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo eseguiti dalla ditta Maltese Srl per un importo pari a quasi 200 mila euro. Questa sera la cerimonia di inaugurazione, con il taglio del nastro che ha fatto voltare pagina ad una struttura che ricade nel quartiere Palazzo, uno delle zone più antiche ed importanti della città, essendo inserito in un contesto urbano ricco di edifici di rilevante importanza architettonica quali: la Cattedrale di San Lorenzo, la chiesa del Collegio, il Palazzo Vescovile, l'ex ospedale di Sant'Antonio ed il monumento dedicato a Garibaldi.

Realizzata su progetto dell’Ingegnere Francesco La Grassa nel 1922, la Casina è uno degli esempi più noti del liberty a Trapani. Nelle sere d’estate era utilizzata come caffè all’aperto, luogo d’incontro della Trapani “bene” sino alla fine del XX secolo.

Adesso lo “Chalet” torna ad essere luogo di cultura e si appresta a rivivere i fasti del passato.