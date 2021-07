Il Rotary Club Marsala a sostegno della comunità locale con una raccolta di prodotti per l’igiene

05/07/2021 09:20:00

Il Rotary Club Marsala, presieduto dal Notaio Daniele Pizzo, per l’anno 2021-2022 inaugura il Progetto S.P.E.S. (Servizio, Protezione, Educazione e Solidarietà) con una raccolta di prodotti a favore delle famiglie assistite dall’associazione “Il Mulino” e dall’opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo”.

Sabato 10 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l’Ipermarket Conad s.r.l. di c/da Torrelunga Puleo (di fronte le Cantine Paolini) sarà possibile donare prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa e degli indumenti. Il servizio risponde alle necessità delle associazioni locali di sopperire, nell’attuale quadro di emergenza sanitaria, ad alcuni bisogni primari delle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà. Ad accogliere i gentili donatori saranno alcuni soci del Rotary Club Marsala che, al termine della colletta, faranno recapitare quanto ricevuto agli assistiti delle due associazioni.