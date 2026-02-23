Sezioni
Cultura

» Sociale
23/02/2026 22:00:00

Officina dei Talenti, a Paceco minori al centro contro la povertà educativa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/officina-dei-talenti-a-paceco-minori-al-centro-contro-la-poverta-educativa-450.jpg

Parte da Paceco il progetto “Officina dei Talenti”, finanziato con fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa nel territorio trapanese e costruire una vera Comunità Educante.

Il primo incontro territoriale si è svolto il 21 febbraio all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco. In aula bambini della primaria, insegnanti, istituzioni e realtà del terzo settore, chiamati a condividere idee e bisogni per dare forma a interventi concreti.

 

L’iniziativa rientra nella Missione 5, Componente 3, Investimento 3 del PNRR, dedicata agli interventi socio-educativi strutturati per il Mezzogiorno. Un ambito particolarmente delicato anche per la provincia di Trapani, dove il tema della dispersione scolastica e delle fragilità educative resta centrale nel dibattito pubblico.

Durante l’incontro i bambini si sono mostrati partecipi e curiosi. «L’iniziativa intercetta un bisogno reale – spiegano i promotori –. La loro voglia di scoprire è la base su cui costruiremo un sistema di supporto che valorizzi le abilità di ciascuno».

 

Il tavolo è stato coordinato da Maria Rosaria Morfino, Vincenza Di Giovanni ed Elena Mistretta. Presente anche Marilena Barbara, assessore alle Politiche sociali del Comune di Paceco. L’obiettivo è coinvolgere i Comuni di Erice, Paceco, Misiliscemi, Custonaci e San Vito Lo Capo in un percorso condiviso per ridurre le disuguaglianze educative.

Il programma prevede il coinvolgimento diretto di circa 120 minori tra i 5 e i 10 anni. In calendario attività laboratoriali, percorsi sulle life skills, educazione alla cittadinanza attiva, supporto per bambini con bisogni educativi speciali e spazi di empowerment per le famiglie.

 

Cinque le linee di intervento: EDU4LAB, con laboratori su pensiero critico e rispetto dell’ambiente; Spazio NES, dedicato al supporto metacognitivo per minori con DSA, BES o disabilità visiva; “Artigiani del futuro”, con officine di stampa 3D; “Cresciamo Insieme”, living lab per famiglie e bambini; potenziamento della Comunità Educante con percorsi formativi e un tavolo strategico territoriale per prevenire la dispersione scolastica.

Capofila del progetto è l’Associazione Al Plurale. Partner sono Legambiente, La Fenice Cooperativa Sociale, l’Istituto Comprensivo G. Lombardo Radice – E. Fermi, oltre ai Comuni di Custonaci, Erice, Misiliscemi e Paceco.

La rete è già pronta al prossimo appuntamento: martedì 24 febbraio alle 11 l’incontro territoriale si sposterà a Custonaci, all’istituto “Lombardo Radice – Fermi”. Un altro passo per consolidare un modello che punta a diventare stabile e replicabile in tutta l’area trapanese.

 









