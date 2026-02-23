Supereroi in corsia: i cosplayer portano sorrisi ai bimbi ricoverati a Trapani e Marsala

23/02/2026 19:33:00

Marsala e Trapani si colorano di mantelli e costumi nei reparti pediatrici. Dopo anni di richieste e preparativi, l’associazione “Marsala Dream Events” è riuscita a realizzare un progetto atteso: portare i cosplayer tra i bambini ricoverati all’Ospedale Paolo Borsellino e all’Ospedale S. Antonio Abate.

Nei giorni scorsi i giovani volontari sono entrati nelle stanze con discrezione, indossando i panni di supereroi e personaggi amatissimi del mondo di fumetti, film e cartoni animati. L’obiettivo era semplice ma concreto: regalare qualche minuto di leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere la passione per il cosplay al servizio della comunità. I ragazzi hanno lavorato a lungo per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e organizzative richieste dalle direzioni ospedaliere.

A rendere possibili le visite anche i piccoli doni distribuiti ai bambini, acquistati in parte dai cosplayer e in parte grazie al contributo dei genitori degli allievi della scuola di danza “Akita Dance School” di Katia Mezzapelle.

L’accoglienza nei reparti è stata positiva. Anche il personale sanitario ha riconosciuto il valore umano dell’iniziativa, capace di alleggerire l’atmosfera della degenza e offrire un momento di evasione in un periodo delicato.

Tra i protagonisti dell’iniziativa Alberto Perrone, Gioia Pellitteri, Nancy Cassarino, Alessandra Stabile, Alessandro Serra, Michele Pipitone, Federica Tarantino, Davide Cremaschi, Simona Macaluso, Giuseppe Pipitone e Pietro Bonanno, che hanno partecipato con entusiasmo e dedizione. Le fotografie dell’evento sono state realizzate da Salvatore Cutrona.

«Vedere i bambini sorridere quando entrano i loro eroi preferiti è una soddisfazione immensa», raccontano i partecipanti. «Anche pochi minuti possono trasformare una giornata difficile in un ricordo speciale».

L’associazione punta ora a rendere le visite periodiche, coinvolgendo nuovi volontari e sostenitori. Un progetto solidale che unisce creatività e impegno civico, e che nei reparti pediatrici di Marsala e Trapani ha già lasciato il segno.



