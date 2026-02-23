Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
23/02/2026 19:33:00

Supereroi in corsia: i cosplayer portano sorrisi ai bimbi ricoverati a Trapani e Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/supereroi-in-corsia-i-cosplayer-portano-sorrisi-ai-bimbi-ricoverati-a-trapani-e-marsala-450.jpg

Marsala e Trapani si colorano di mantelli e costumi nei reparti pediatrici. Dopo anni di richieste e preparativi, l’associazione “Marsala Dream Events” è riuscita a realizzare un progetto atteso: portare i cosplayer tra i bambini ricoverati all’Ospedale Paolo Borsellino e all’Ospedale S. Antonio Abate.

Nei giorni scorsi i giovani volontari sono entrati nelle stanze con discrezione, indossando i panni di supereroi e personaggi amatissimi del mondo di fumetti, film e cartoni animati. L’obiettivo era semplice ma concreto: regalare qualche minuto di leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

 

L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere la passione per il cosplay al servizio della comunità. I ragazzi hanno lavorato a lungo per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e organizzative richieste dalle direzioni ospedaliere.

A rendere possibili le visite anche i piccoli doni distribuiti ai bambini, acquistati in parte dai cosplayer e in parte grazie al contributo dei genitori degli allievi della scuola di danza “Akita Dance School” di Katia Mezzapelle.

 

L’accoglienza nei reparti è stata positiva. Anche il personale sanitario ha riconosciuto il valore umano dell’iniziativa, capace di alleggerire l’atmosfera della degenza e offrire un momento di evasione in un periodo delicato.

Tra i protagonisti dell’iniziativa Alberto Perrone, Gioia Pellitteri, Nancy Cassarino, Alessandra Stabile, Alessandro Serra, Michele Pipitone, Federica Tarantino, Davide Cremaschi, Simona Macaluso, Giuseppe Pipitone e Pietro Bonanno, che hanno partecipato con entusiasmo e dedizione. Le fotografie dell’evento sono state realizzate da Salvatore Cutrona.

 

«Vedere i bambini sorridere quando entrano i loro eroi preferiti è una soddisfazione immensa», raccontano i partecipanti. «Anche pochi minuti possono trasformare una giornata difficile in un ricordo speciale».

L’associazione punta ora a rendere le visite periodiche, coinvolgendo nuovi volontari e sostenitori. Un progetto solidale che unisce creatività e impegno civico, e che nei reparti pediatrici di Marsala e Trapani ha già lasciato il segno.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo