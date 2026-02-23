Supereroi in corsia: i cosplayer portano sorrisi ai bimbi ricoverati a Trapani e Marsala
Marsala e Trapani si colorano di mantelli e costumi nei reparti pediatrici. Dopo anni di richieste e preparativi, l’associazione “Marsala Dream Events” è riuscita a realizzare un progetto atteso: portare i cosplayer tra i bambini ricoverati all’Ospedale Paolo Borsellino e all’Ospedale S. Antonio Abate.
Nei giorni scorsi i giovani volontari sono entrati nelle stanze con discrezione, indossando i panni di supereroi e personaggi amatissimi del mondo di fumetti, film e cartoni animati. L’obiettivo era semplice ma concreto: regalare qualche minuto di leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere la passione per il cosplay al servizio della comunità. I ragazzi hanno lavorato a lungo per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e organizzative richieste dalle direzioni ospedaliere.
A rendere possibili le visite anche i piccoli doni distribuiti ai bambini, acquistati in parte dai cosplayer e in parte grazie al contributo dei genitori degli allievi della scuola di danza “Akita Dance School” di Katia Mezzapelle.
L’accoglienza nei reparti è stata positiva. Anche il personale sanitario ha riconosciuto il valore umano dell’iniziativa, capace di alleggerire l’atmosfera della degenza e offrire un momento di evasione in un periodo delicato.
Tra i protagonisti dell’iniziativa Alberto Perrone, Gioia Pellitteri, Nancy Cassarino, Alessandra Stabile, Alessandro Serra, Michele Pipitone, Federica Tarantino, Davide Cremaschi, Simona Macaluso, Giuseppe Pipitone e Pietro Bonanno, che hanno partecipato con entusiasmo e dedizione. Le fotografie dell’evento sono state realizzate da Salvatore Cutrona.
«Vedere i bambini sorridere quando entrano i loro eroi preferiti è una soddisfazione immensa», raccontano i partecipanti. «Anche pochi minuti possono trasformare una giornata difficile in un ricordo speciale».
L’associazione punta ora a rendere le visite periodiche, coinvolgendo nuovi volontari e sostenitori. Un progetto solidale che unisce creatività e impegno civico, e che nei reparti pediatrici di Marsala e Trapani ha già lasciato il segno.
Principianti, appassionati e chi vuole valorizzare gli scatti fatti con lo smartphone: il percorso formativo guidato da Giovanni Giattino è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici. Imparare a fotografare non...
Si terrà lunedì 2 marzo 2026, alle ore 9.30, nell’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani, sul Lungomare Dante Alighieri, l’incontro dal titolo “L’Imposta Comunale di Soggiorno: finalità e utilizzo...
Lo scorso 20 febbraio il Rotaract Club Marsala è stato protagonista di una iniziativa solidale presso la ludoteca dell'Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Alcuni soci si sono recati nel reparto pediatrico per donare...
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...