Il Comune di Castelvetrano cerca professionisti gratis. Ecco perché 

06/07/2021 07:25:00

C’è una scelta dell’amministrazione Alfano che a Castelvetrano è diventata una notizia: un avviso per cercare professionisti in pensione che possano svolgere attività a titolo gratuito.

E giù i soliti commenti social: vergogna, si dimettano, diano il buon esempio lavorando gratis loro per primi, siamo alla frutta…

Ma si tratta di una scelta obbligata, oltre che prevista dalla legge, dal momento che i tanti dipendenti che sono andati in pensione non possono essere sostituiti. Il dissesto finanziario, infatti, impedisce le assunzioni.

La posizione del sindaco Enzo Alfano non è delle più semplici. Infatti, se i servizi funzionano male ‘la colpa è sua che non sa amministrare’. Se cerca i professionisti in pensione che lavorino a titolo gratuito in modo da farli funzionare bene, ‘la colpa è sua perché così è troppo comodo e chi lavora va pagato’. Se rinuncia a quest’opportunità che la legge gli fornisce, ‘la colpa è sua perché avrebbe potuto usufruirne e non l’ha fatto’.

In ogni caso, il provvedimento pubblicato dal Segretario comunale Gabriele Pecoraro prevede l’incarico a titolo gratuito nell’ambito dei servizi tecnici, per la durata di un anno (non rinnovabile) e con il riconoscimento di un rimborso spese debitamente documentato.

Il termine entro il quale potranno essere presentate le domande è invece il 20 luglio.

Monica di Bella del Partito Democratico ha accolto favorevolmente questa possibilità, sottolineando come questa sia consentita da una legge nazionale ed invitando a leggere fino in fondo l’articolo 5 comma 9 della legge 95 del 2012.

“In sostanza – ha scritto la Di Bella dal suo profilo social - il Segretario comunale (o la giunta o il sindaco) non si sono inventati nulla di nuovo, ma stanno esclusivamente utilizzando una possibilità che la legge concede ai comuni .... e francamente la cosa mi trova favorevole”.

Egidio Morici