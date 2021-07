Marsala, accordo con l'Esa per la manutenzione del verde pubblico

06/07/2021 11:00:00

Manutenzione del verde pubblico a Marsala con la collaborazione dell'Ente Sviluppo Agricolo per l'utilizzo temporaneo del loro personale.

Adesso, acquisita la disponibilità dell'ESA, si concretizza il progetto di manutenzione del verde pubblico che vedrà assieme gli operatori dell'Esa e del Comune, secondo un programma di interventi nel territorio che riguarda strade, marciapiedi, aiuole, rotatorie, parcheggi e spazi a verde pubblico in genere.

Era stata la deputata regionale Eleonora Lo Curto a proporre l'iniziativa.

“Considerata la vastità della nostra città e l'esiguo numero di operatori comunali abbiamo fatto ricorso all’Esa per far fronte alle diverse esigenze, afferma il sindaco Massimo Grillo. Inoltre, va pure detto che sterpaglie ed erbacce sono fattori di rischio-incendi, creando altresì intralcio al transito pedonale. Da qui la deliberazione della Giunta Municipale con la quale si approva la Convenzione che disciplinerà la collaborazione tra Comune ed Esa".

“Abbiamo stilato un ordine di priorità che sarà osservato scrupolosamente dai responsabili comunali e dell'Esa, afferma l'assessore Arturo Galfano. Maggiore decoro quindi per la nostra città, grazie alla Convenzione che incrementa personale e mezzi da destinare agli interventi nel verde pubblico cittadino”.

Concluso il Marsala Kite Fest

Si è concluso con il “Marsala Kite Fest” che, per quattro giornate, ha visto protagonisti i kiter nelle storiche acque dello Stagnone. I loro voli acrobatici hanno entusiasmato appassionati e visitatori, trasformando la Laguna in un colorato palcoscenico con centinaia di aquiloni. Oltre allo strepitoso spettacolo in acqua, nella serata conclusiva di ieri non è stato da meno quello allestito nella “Baia dei Fenici”. Qui, al tramonto - dopo gli interventi dell'organizzatore Gegè La Barbera (Associazione Sport Turismo Stagnone), dell'on. Eleonora Lo Curto (in rappresentanza dell'ARS che ha pure patrocinato l'evento), dell'assessore Oreste Alagna e del sindaco Massimo Grillo - la performance inedita dei ballerini del Teatro Massimo di Palermo ha chiuso la tappa lilibetana dei Campionati italiani di kitesurf.