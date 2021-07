Marsala: chiusa la Spagnola per lavori. Mastelli in distribuzione al Salato

06/07/2021 07:48:00

Il Comandante della Polizia Municipale di Marsala, Vincenzo Menfi, con proprio provvedimento ed evadendo una richiesta del Direttore del settore Infrastrutture e Servizi, ha ordinato l’interdizione della circolazione veicolare sulla strada litoranea di

contrada Spagnola per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale.

In particolare non sarà possibile transitare domani e dopo domani, 6 e 7 luglio, dalle ore 8,00 alle 17,00 da Villa Genna e fino all’incrocio con la strada che porta al Baglio Cudia e ngiovedì e venerdì, 8 e 9 luglio, sempre dalle 8,00 alle 17,00, nel tratto compreso dall’intersezione della strada del baglio Cudia e fino alla S.P.21. La ditta incaricata dei lavori dovrà, oltre che apporre l’opportuna segnaletica e assicurare un numero adeguato di movieri, garantire il transito ai mezzi di soccorso.

****

L'Amministrazione comunale ha rivolto l’ennesimo appello a chi non ha ancora ritirato i contenitori dicendo anche che a breve scatteranno i controlli e che gli inadempienti andranno incontro a sanzioni pecuniarie. In virtù di ciò già molti utenti hanno provveduto a ritirare i mastelli e per venire incontro, ancor più ai cittadini che non hanno ottemperato al ritiro, la giunta marsalese ha invitato EnergetiKambiente, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti a Marsala, a facilitare la distribuzione dei mastelli. Da oggi, martedì 6 luglio, gli interessati potranno, infatti, ritirare i contenitori anche nell’isola ecologica del Salato durante l’orario di apertura e precisamente il lunedì, il martedì, il giovedi’ e il venerdì dalle ore 7,00 alle 19,00 e il mercoledì e il sabato dalle ore 7,00 alle 13,00. Rimane attivo il punto di distribuzione nella sede di Eneregtikambiente, ubicata nella zona industriale di contrada San Silvestro, operativo il mercoledì dalle 14,00 alle 20,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00. Per ritirare i mastelli gli utenti che non lo hanno ancora fatto dovranno esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.