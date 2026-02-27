Alcamo: in corso i controlli sull'illuminazione pubblica con verifiche notturne

27/02/2026 02:00:00

Sono in corso ad Alcamo le verifiche sui livelli di illuminamento dell’impianto di pubblica illuminazione. L’amministrazione comunale ha avviato i controlli per accertare la qualità della visibilità notturna, soprattutto in presenza di pioggia o condizioni meteo avverse. Il servizio è gestito da Enel X e le verifiche sono scattate dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

A spiegare l’intervento è il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Alberto Donato: “Abbiamo ricevuto segnalazioni riguardanti il livello di luminosità dei nuovi corpi illuminanti installati da Enel X e abbiamo attivato quanto previsto dal contratto. Abbiamo quindi sollecitato la società, che ha incaricato la UL International Italia S.r.l. di procedere alla misura dei valori di illuminamento”.

Le attività di rilevazione illuminotecnica sono in programma nelle notti tra il 25 e il 26 e tra il 26 e il 27 febbraio. I tecnici effettueranno i controlli in diverse arterie della città: Corso Generale dei Medici, via Madonna del Riposo, via Spirito Santo, la SP55 nel tratto di competenza comunale, via Pietro Maria Rocca, viale Italia, via Porta Palermo, via Gammara, viale Europa, via G.F. Kennedy e via Ugo Foscolo.

Si tratta di strade centrali e zone ad alta percorrenza, dove negli ultimi mesi erano state sollevate perplessità sull’intensità delle nuove lampade a led.

“La sicurezza dei cittadini è prioritaria – conclude Donato –. Una volta terminate tutte le verifiche, sarà cura di Enel X effettuare gli eventuali interventi necessari per rendere l’impianto sempre più funzionale ed efficiente”.

L’obiettivo del Comune è garantire standard adeguati di illuminazione su tutto il territorio urbano, intervenendo dove i parametri non dovessero risultare conformi.



