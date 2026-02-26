Marsala: da domani pomeriggio torna l’acqua, ma non in tutte le zone

26/02/2026 22:33:00

Riprenderà da domani pomeriggio l’erogazione idrica a Marsala. Lo comunica il Servizio Idrico Comunale al termine dei lavori di riparazione della condotta che nei giorni scorsi hanno causato disagi in diverse zone della città.

La riapertura della rete avverrà in modo progressivo. I tecnici saranno impegnati nel monitoraggio delle operazioni per accelerare i tempi di distribuzione e riportare il servizio alla normalità nel più breve tempo possibile.

Resta però l’incognita dei tempi tecnici. A causa delle caratteristiche strutturali della rete idrica e della particolare morfologia del territorio marsalese, in alcune aree il ritorno alla piena regolarità potrebbe richiedere qualche giorno in più.

Negli ultimi giorni non sono mancate le difficoltà per famiglie e attività commerciali, soprattutto nei quartieri più periferici e nelle contrade, dove la pressione dell’acqua è tradizionalmente più bassa.



