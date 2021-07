Mazara, 5 kg di marijuana in casa. Arrestato dai carabinieri

06/07/2021 09:56:00

Aveva ben 5 chili di marijuana in casa, B.G., pregiudicato classe 65, arrestato dai carabinieri a Mazara del Vallo.



Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della locale Stazione unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno eseguito una mirata perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’arrestato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, visto il gran numero di persone che ogni giorno andavano a trovarlo. All’esito del controllo i Carabinieri rinvenivano ben occultata tra le piante e sopra la cuccia del cane, sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso di 5 kg., oltre a 36 grammi di hashish e materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Prezioso il supporto del cane AKIM che ha permesso di rinvenire gran parte della droga sequestrata.



L’arrestato, al termine delle formalità procedurali, è stato ristretto presso la propria abitazione a disposizione dell’A.G. in attesa di udienza di convalida svoltasi nella giornata di ieri. Il Giudice, vista la sua posizione, i precedenti e la recidiva ha disposto il carcere, per questo è stato tradotto al “Pietro Cerulli” di Trapani.