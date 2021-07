Ha diffamato Giacomo Tranchida: condannato Nino Oddo

06/07/2021 08:16:00

Diffamò il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida nei social. Il segretario regionale del Partito socialista Nino Oddo è stato condannato dal tribunale di Trapani al pagamento di una pena pecuniaria quantificata in 3 mila euro.

I fatti risalgono al 2017. Sulla pagina Facebook del giornalista Gianfranco Criscenti, in risposta ad un post pubblicato dal cronista riguardante un possibile terremoto giudiziario sul voto di Erice, Nino Oddo scrisse: “Impossibile: il mio amico Giacomino è in una botte di ferro. E' un socio onorario dell'associazione antimafiosi professionisti di facciata. La miglior polizza di assicurazione in circolazione caro Gianfranco....Cito lui perchè ha gestito in totale solitudine il 100% del potere ad Erice negli ultimi 10 anni”. La sentenza di condanna è stata emessa dal giudice Chiara Badalucco.

“Donerò - ha dichiarato il sindaco Tranchida - quanto liquidato dal Tribunale alle associazioni animaliste o a quelle del terzo settore trapanese. In questo caso delegherò il Comune di Trapani per cofinanziare un’opera di valenza socio-culturale che ci richiama al valore autentico della trapanesita’ figlia del mare. Intendo anche in questo modo cofinanziare un’opera subacquea da dedicare al “bimbo mai nato” in omaggio a tutte le donne e mamme vittime del mare, comprese migranti”.