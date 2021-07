Neanche le chiese hanno pace a Marsala. I rifiuti a San Michele Rifugio

06/07/2021 07:00:00

Neanche le chiese vengono lasciate in pace dagli incivili che abbandonano rifiuti ovunque. Marsala è sempre più sporca, e sono sempre tante le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione su luoghi abbandonati nel degrado e sommersi dai rifiuti.

Come la Chiesa di San Michele Rifugio, nella periferia nord di Marsala. Lo spiazzale antistante la chiesetta è pieno di sacchi della spazzatura e rifiuti di ogni genere. Tutto l'ambiente circostante però vive nel degrado e nell'abbandono. Rifiuti sparsi nelle stradine che arrivano alla chiesetta, erbacce e uno stato di abbandono che un luogo di culto non merita. Un degrado, purtroppo, non isolato a Marsala, come stiamo raccontando da parecchie settimane su tp24 e come molti lettori segnalano attraverso alla redazione scrivendo a redazione@tp24.it.