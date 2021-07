L'offerta di Ryanair: oggi chi acquista un biglietto ne ha un altro in omaggio 

07/07/2021 11:44:00

Ryanair ha lanciato per oggi, 7 luglio l'offerta «paghi un biglietto, l'altro è gratis»

Bisogna prenotare tariffa Value e per partenze prima del 31 luglio per ricevere un altro biglietto gratuito.

L’offerta “2X1” è disponibile su 1.100 rotte per viaggiare a luglio 2021. In pratica, compri un biglietto per te e ricerverai gratis un secondo biglietto per chi vuoi tu sullo stesso volo. L’offerta si applica ovviamente a condizioni precise:

– Per ricevere il secondo biglietto con la stessa tariffa e sullo stesso volo gratis, bisogna acquistare un biglietto con tariffa Value per un volo con partenza prima del 31 luglio 2021 (incluso).

– La prenotazione deve essere effettuata entro la mezzanotte del 7 luglio 2021 per più di 1 passeggero.

Qui il sito di Ryanair per prenotare.