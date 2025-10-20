Sezioni
Economia

» Trasporti
20/10/2025 09:29:00

Pantelleria, prorogata la continuità territoriale aerea con la Dat: voli garantiti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/pantelleria-prorogata-la-continuita-territoriale-aerea-con-la-dat-voli-garantiti-450.jpg

Buone notizie per i collegamenti aerei tra la Sicilia e le isole minori. È stata firmata ieri la proroga del mandato di continuità territoriale per Lampedusa e Pantelleria, affidato alla compagnia Dat , che continuerà a garantire i voli per l’autunno e l’inverno 2025/2026.

Gli orari e i collegamenti restano sostanzialmente invariati rispetto alla scorsa stagione invernale, come previsto dal mandato. I biglietti sono già disponibili nei sistemi di prenotazione fino al 31 marzo 2026, con tariffe invariate sia per residenti che per non residenti.

Sono però state introdotte alcune modifiche alle regole di prenotazione, su richiesta dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria. Dal 1° novembre, infatti, il cambio data e orario sarà possibile solo per i residenti e le categorie equiparate, mentre non sarà più consentito il cambio nome per nessuna tipologia di passeggeri.

 

Per far fronte all’aumento della domanda, Dat ha aggiunto 122 voli extra su Lampedusa e 46 su Pantelleria, oltre ai 6.200 voli previsti dal bando. Sulle tratte isolane sono impiegati gli aerei ATR72, recentemente potenziati con una capacità di 72 posti.

La proroga assicura la continuità di un servizio essenziale per i residenti delle isole minori, che potranno così contare su collegamenti regolari e tariffe agevolate anche nei mesi invernali.









