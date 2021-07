Alcamo, ha preso il via il servizio bus navetta gratuito con Alcamo Marina

08/07/2021 16:00:00

Avviato il servizio gratuito bus navetta Alcamo - Alcamo Marina per la stagione estiva 2021, affidato dal Comune alla ditta Reginella BUS. Un servizio che, sarà fruito non solo dai nostri cittadini, ma anche da quanti durante il periodo estivo si trovano ad Alcamo ed Alcamo Marina.



Il servizio garantisce il percorso Alcamo - Alcamo Marina e viceversa, il tragitto per il Monte Bonifato, nelle giornate della Festa della Madonna dell’Alto (7/8 Settembre) nonché il servizio per le giornate della Commemorazione dei Defunti (31 Ottobre e 1 e 2 Novembre).

Per il periodo estivo sono previsti due distinti autobus di tipo urbano, linea A e linea B con inizio, ogni giorno, alle ore 08.00 per terminare con l’ultima corsa alle ore 19.00.