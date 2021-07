Mazara, in vigore gli orari estivi negli uffici comunali

08/07/2021 22:00:00

In attuazione delle modifiche apportate nello scorso mese di febbraio al “Regolamento comunale per la disciplina dell’orario di servizio, di lavoro, del lavoro straordinario, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti e della banca data delle ore”, nei mesi di luglio e agosto sono sospesi i rientri pomeridiani del lunedì e del mercoledì, che riprenderanno regolarmente a partire dal primo settembre.

Il recupero dei mancati rientri lavorativi estivi pomeridiani del lunedì e del mercoledì del periodo compreso tra il primo luglio ed il 31 agosto "sarà effettuato dai dipendenti secondo le esigenze organizzative stabilite dal dirigente/datore di lavoro di ogni settore, con proprio atto gestionale” tenendo conto della banca delle ore.

Un orario di lavoro che generalmente coincide con l’orario di servizio fatta eccezione per quelle attività che necessitano di un orario diversificato a servizio dell’utenza come ad esempio: Polizia Municipale, fruizione dei siti museali e degli edifici monumentali, cimitero comunale.

In particolare, la biblioteca comunale fino al 15 settembre rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,45 con apertura due pomeriggi a settimana: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 (dal 16 settembre sarà fruibile oltre che negli orari mattutini anche nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle ore 18).

Siti museali: Aula Consiliare, Collegio dei Gesuiti e Teatro Garibaldi sono fruibili gratuitamente dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 13,20 e dalle ore 15 alle ore 19.

Rimane invariato l’orario di apertura del cimitero comunale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17; sabato, domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 13.

Per i mesi di luglio e agosto anche l'orario di funzionamento dei numeri dedicati al servizio rifiuti subiscono modifiche. In particolare il numero dedicato alle richieste di ritiro ingombranti e sfalci di potatura: 0923671839 sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Il numero dedicato al servizio rifiuti Covid o richieste ritiro pannolloni 3336192051 sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Il numero del gestore del servizio rifiuti per segnalazioni 3452910787 è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Il CCR (Centro Comunale di Raccolta) ubicato in via Marsala angolo via Pace di fronte Lidl è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

Per il servizio idrico i numeri da contattare per segnalare eventuali disagi idrici sono i seguenti: 0923671521 – 3336192044 e 3336192060 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14). Per i pomeriggi feriali, dalle ore 14 alle ore 20, e per i festivi, dalle ore 8 alle ore 20, è possibile contattare il numero di reperibilità:3336191988