Pd: "Sulla doppia preferenza di genere in Sicilia non arretriamo"

08/07/2021 14:20:00

"L'allarme lanciato sul rischio che possa essere eliminata la doppia preferenza di genere ha mobilitato donne e uomini che immaginano una Sicilia migliore.



Esprimiamo grande soddisfazione per la larga adesione al documento del dipartimento donne del Pd Sicilia da parte dei circoli del territorio e di tutti i deputati nazionali e regionali e per l'attenzione che il partito siciliano sta dedicando al ddl sulla doppia preferenza di genere per le regionali e a quello sulla parità salariale". Lo dichiarano Antonella Milazzo, Responsabile dipartimento politiche energetiche PD Sicilia, Valentina Villabuona, Presidente Assemblea provinciale PD, Francesca Marano, Responsabile dipartimento Famiglia e infanzia PD Sicilia.

"La presa di posizione delle organizzazioni sindacali siciliane in difesa di questo strumento essenziale e che chiedono di estendere anche alle elezioni regionali ci fa capire che la strada è quella giusta.

E con questo spirito daremo il nostro contributo alla buona riuscita dell'Assemblea regionale per la Democrazia che si terrà il 21 luglio su zoom e sulla pagina fb del Pd Sicilia continuando a coinvolgere le realtà del nostro territorio" concludono.