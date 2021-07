Castelvetrano, vietata la vendita notturna di alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine

09/07/2021 18:00:00

A Castelvetrano è vietata la vendita notturna di alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha emanato una ordinanza valida dal 10 Luglio al 5 Settembre dalle ore 21,00 alle ore 8,00.

"E' vietato somministrare - si legge nel dispositivo - e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie in vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche prelevate dai distributori automatici.

I bar possono continuare rimane a vendere gli alcolici ma senza utilizzo di bottiglie di vetro o lattine (nella fascia oraria indicata nell’ordinanza). L’adozione della ordinanza costituisce un miglioramento della sicurezza urbana e del decoro pubblico, soprattutto un valido strumento di prevenzione del degrado urbano.

Ai trasgressori, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.