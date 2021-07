Mazara, è stato approvato lo Studio del Centro storico. Ora l'esame dei cittadini

09/07/2021 16:00:00

“Con il via libera della Soprintendenza e degli altri Enti competenti, la Conferenza di Servizi tenutasi presso il Comune ha approvato lo Studio del Centro Storico del Comune di Mazara del Vallo, che il gruppo di lavoro incaricato dalla nostra amministrazione ha elaborato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 13/2015”.

Ne dà notizia l’assessore comunale all’Urbanistica Vincenzo Giacalone.

“Con la pubblicazione dello Studio – sottolinea l’Assessore - i cittadini avranno 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Lo Studio (qui si possono scaricare gli allegati) sarà poi trasmesso al Consiglio comunale per la definitiva approvazione che consentirà una semplificazione delle procedure amministrative per interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli immobili ricadenti in centro storico, eliminando una serie di vincoli che ostacolavano e rallentavano gli interventi. Ciò consentirà anche di cogliere le opportunità di valorizzazione e riqualificazione dell’edilizia privata, attingendo alle misure governative dei Superbonus per l’efficientamento energetico e la sicurezza antisismica – conclude l’Assessore Giacalone - con ricadute positive in termini economici ed occupazionali per il comparto edilizio ed il suo indotto”.

La Conferenza di Servizi è stata presieduta dall’arch. Antonina Russo, responsabile del Servizio comunale di Edilizia Urbanistica ed Attività Produttive nonché del procedimento relativo allo Studio del Centro Storico. Il gruppo di lavoro è composto dall’arch. Michele Caldarera, responsabile del Servizio di pianificazione territoriale, dall’architetto Vincenzo Di Fede e dal geometra Francesco Gaudioso, con il supporto tecnico scientifico del professore Giuseppe Trombino, esperto del Sindaco in materia urbanistica, di pianificazione territoriale e di sviluppo locale.



Eventuali osservazioni dei cittadini potranno essere inoltrate entro 30 giorni alla mail: protocollogenerale@comune.mazaradelvallo.tp.it o tramite pec a: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it