L'Italia si giocherà l'Europeo contro l'Inghilterra e Palazzo Cavarretta, sede del Consiglio comunale di Trapani, si illumina con il tricolore. In città, però, non ci sarà alcun maxi-schermo per assistere alla partita di domenica sera. Motivo? Il Covid è ancora presente. Da qui, pertanto, la scelta del “No” al maxi-schermo. Scelta assai discutibile perchè in caso di vittoria azzurra, anche a Trapani esploderà la festa in barba al virus perchè frenare l'entusiasmo dei tifosi sarà difficile. Anzi, impossibile. Nel frattempo, il tricolore illumina Palazzo Cavarretta, nella speranza che possa essere di buon auspicio.

PACECO. Amministrazione comunale di Paceco rende noto che, in occasione della finale di Euro2020 tra Italia ed Inghilterra verrà posizionato un maxi schermo nella centralissima piazza Vittorio Emanuele.