09/07/2021 13:21:00

C'è una nuova vittima del Covid 19 in provincia di Trapani. L'Asp, nel bollettino quotidiano, conferma la notizia data ieri da Tp24 del nuovo decesso per Covid 19. Si tratta di una persona che era ricoverata in terapia intensiva. Reparto in cui non ci sono più pazienti ricoverati. Aumentano invece quelli ricoverati in regime ordinario: sono 12, 3 in più rispetto a ieri.

I positivi attuali in provincia di Trapani sono 227, due in meno rispetto a ieri. Si registrano 22 guariti. Le città con più positivi sono Mazara e Marsala, che hanno più di 70 positivi a testa. E sono numeri che in rapporto alle altre città della provincia sono ben superiori alla media (Trapani ad esempio conta solo 8 positivi, e la vicinissima Erice 9). Le due città stanno guidando l'aumento dei contagi nel territorio. Ma raddoppiano i casi nella piccola Partanna dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio in una casa d'accoglienza.



Qui il dettaglio dei positivi nelle diverse città della provincia, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 2; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 15 (-2); Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 15 (-4); Custonaci 3; Erice 9 (-1), Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 72(+1); Mazara del Vallo 74 (+3); Paceco 0; Pantelleria 0; Partanna 13 (+6); Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 0; San Vito Lo Capo 1; Santa Ninfa 6; Trapani 8 ; Valderice 1; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 227 (-2)

Deceduti in totale 344 (+1)

Guariti in totale 13.757 (+22)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 12 (+3)

Tamponi molecolari 149, Test antigene 80.