09/07/2021 15:00:00

"La definitiva approvazione del disegno di legge costituzionale che permette ai diciottenni di votare anche per eleggere i senatori rappresenta un'importantissima conquista democratica".

Ad affermarlo il senatore trapanese del MoVimento 5 Stelle e componente del direttivo, Vincenzo Santangelo. "Con il voto di oggi arriva a conclusione un lungo iter legislativo che ho anche avuto l'onore di seguire direttamente nel corso della prima deliberazione come Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

Si è sempre detto che i nostri giovani rappresentano il futuro, io credo che loro debbano rappresentare non solo il futuro, ma anche il presente del nostro Paese. Proprio per questo ci siamo battuti per portare a conclusione il percorso di riforma costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione volto ad eliminare un anacronistico limite al diritto di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica, tra i più alti presenti nelle democrazie europee. È sui giovani che avranno effetto le decisioni politiche che oggi il Parlamento è chiamato a prendere, pertanto è loro diritto determinarne l'indirizzo politico ed essere pienamente rappresentati in entrambi i rami dello stesso" ha concluso Santangelo.