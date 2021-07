10/07/2021 00:05:00

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha formulato parere favorevole al progetto Waterfront (1° stralcio) per la messa in sicurezza di un tratto di costa sud di Marsala. Si tratta, in particolare, della strada litorale che dall'area adiacente al porticciolo turistico giunge fino all’inizio della colmata.

E' stato l'assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà a comunicare all'amministrazione comunale marsalese il via libera della Soprintendenza. "Questo parere ci consente di proseguire con celerità nell’iter finalizzato all’inizio dei lavori considerato che la gara d’appalto è nella fase conclusiva” commentano il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Arturo Galfano che si sono incontrati a Palermo con l’Assessore Samonà. Nel corso della riunione con l’Assessore Samonà, oltre che del Waterfront, si è anche discusso di altre importanti tematiche quali la riapertura del viale Piave (Canottieri) e dei Giardini di Villa Cavallotti (ancora inspiegabilmente chiusi), del parcheggio davanti al Teatro Impero, nonché della gestione richiesta dal Comune per il Fossato punico sottostante l’ex carcere mandamentale di piazza Castello.