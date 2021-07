Mazara. Bonus di 1000 euro per i nuovi nati o adottati nel 2021

10/07/2021 12:10:00

Anche quest’anno la Regione Siciliana attraverso i Comuni erogherà il Bonus Figlio, l’incentivo di 1000 euro per ogni nuovo nato o adottato nell’anno 2021.

Con un avviso a firma del dirigente del settore “Affari Generali, Sociali e Culturali” Maria Gabriella Marascia in attuazione dei provvedimenti regionali, il Comune di Mazara del Vallo ha fissato i criteri per l’ottenimento del Bonus.

Questi alcuni dei requisiti richiesti dalla Regione Siciliana per accedere al Bonus Figlio:

Indicatore ISEE in corso di validità non superiore ai 3mila euro annui.

Cittadinanza italiana o comunitaria e residenza in Sicilia nel momento della richiesta o al momento del parto.

Permesso di soggiorno in corso di validità nel caso in cui il richiedente sia un soggetto extracomunitario (residenza in Sicilia da almeno 12 mesi precedenti dal parto o adozione per i soggetti extracomunitari)

Scadenza domande:

Unitamente all’avviso pubblico è pubblicato anche il modello di istanza da presentare brevi manu presso il Protocollo generale del Comune, tenendo conto delle seguenti scadenze:

- Per i nuovi nati o adottati dal primo gennaio al 30 giugno 2021: le domande vanno presentate entro e non oltre il 27 agosto 2021;

- Per i nuovi nati o adottati dal primo luglio al 30 settembre 2021: le domande vanno presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2021;

- Per i nuovi nati o adottati dal primo ottobre al 31 dicembre 2021: le domande vanno presentate entro e non oltre il 28 gennaio 2022.

Avviso e modello di istanza che va compilato e presentato corredato dei documenti richiesti dall’avviso (tra i quali documento di riconoscimento e attestazione Isee in corso di validità, copia del permesso di soggiorno per i richiedenti extracomunitari) sono pubblicati all’albo pretorio online e scaricabili dal link: Avviso e modlelo di domanda

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0923671688 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o inviare una mail a: mariapia.colomba@comune.mazaradelvallo.tp.it