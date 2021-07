Marsala, sulla pista ciclabile ci vanno anche i cavalli. Oltre ai pericoli, ecco cosa c'è

11/07/2021 09:13:00

Pista per ciclisti, pedoni o cavalli? A Marsala attorno alla pista ciclopedonale dello Stagnone c'è qualcosa che non va, anzi, sono molte le cose che non vanno. Alle polemiche e alle proteste dei residenti e degli operatori turistici, si aggiunge anche il problema dei cavalli.

Come potete vedere dalle foto allegate a questo articolo, chi cammina sul percorso si trova ad un certo punto due cavalli che, guidati da due cavalieri, procedono in senso opposto. Cosa si dovrà fare, chi deve dare la precedenza in questi casi?

La pista ciclopedonale non è un luogo adibito alle passeggiate a cavallo e l’utilizzo improprio è anche vietato dal codice della strada.

Passeggiare su di una pista ciclabile, per cavalli e cavalieri, limita i rischi nei quali incorrerebbero lungo le strade ma, oltre a creare problemi alla circolazione di ciclisti e pedoni, c'è anche il problema dell'enorme quantità di escrementi che lasciano gli animali lungo il percorso.

Chi pulisce in questi casi? Si dovrà chiedere ai cavalieri di portarsi dietro secchio e pala o ci vuole, invece, un po' di buon senso ed evitare di invadere la pista ciclabile non adatta ad essere percorsa dai pur splendidi cavalli.