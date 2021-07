12/07/2021 07:00:00

Sicilia Acque a partire da oggi effettuerà dei lavori nella propria rete idrica di Marsala. Ciò comporterà benefici futuri per la rete idrica comunale, in quanto sarà immessa in circuito ulteriore quantità di acqua.

I lavori però comporteranno cali di pressione per l'approvvigionamento idrico nel versante Nord del territorio. In particolare, nelle giornate di Lunedì 12, Martedì 13 e Mercoledì 14 Luglio, disagi potrebbero verificarsi nelle zone San Leonardo-Birgi-San Teodoro.