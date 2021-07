Marsala senz'acqua. Protestano gli esercenti 

14/07/2021 09:13:00

Protestano cittadini ed esercenti: gran parte di Marsala è senz'acqua. Ancora una volta, a causare un grave danno alla fatiscente rete idrica sono stati dei maldestri lavori stradali. Ne abbiamo parlato ieri su Tp24.

E si ripete la solita telenovela: amministrazione sul posto, interventi di riparazione in corso, grave disagio per le famiglie. Anche perchè, come ormai sappiamo, tra la riparazione e il ritorno dell'acqua dai rubinetti passano giorni, perché poi ci sono problemi di pressione, bolle d'aria, e altro ancora. Nel frattempo interviene un'altra rottura, e si va avanti così.

Ieri molti locali sono rimasti senz'acqua anche in centro storico, e qualcuno è stato costretto pure a non lavorare, con grave danno economico per attività già compromesse dalla pandemia.