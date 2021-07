Mazara, Enzo Modica nuovo presidente del Rotary Club 

14/07/2021 15:10:00

Vincenzo, detto Enzo, Modica è il nuovo Presidente del Rotary Club Mazara succedendo a Lillo Giorgi. Modica si è insediato con il tradizionale “passaggio della campana”, che si è svolto nella serata di venerdì 9 luglio presso la splendida cornice della Tenuta Repiè. A condurre il cerimoniale sono stati Gaspare Ingargiola e Genny Pisciotta, rispettivamente Prefetto e Co-Prefetto Rotary Club Mazara 2021/2022, che hanno ringraziato i tanti ospiti e soci del Club intervenuti.

Presenti fra gli ospiti il Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, il presidente del Consiglio comunale di Mazara del Vallo, Vito Gancitano; assente in quanto impegnato fuori sede per motivi istituzionali il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Il Presidente uscente del Rotary Club di Mazara, Lillo Giorgi, ha ripercorso, senza poca emozione, le fasi salienti, dell’anno rotariano appena trascorso ringraziando il suo Direttivo, i collaboratori più stretti, e la sua famiglia per il sostegno ricevuto nel corso del suo mandato segnato dall’emergenza covid-19 e che ha visto il Club mazarese impegnato nel territorio con alcune iniziative volte ad alleviare le difficoltà delle fasce sociali più disagiate. Lillo Giorgi ha poi illustrato il volume “40 anni di Rotary Club Mazara del Vallo”, memoria storica attraverso le presidenze che si sono succedute in questi primi 40 anni dalla sua fondazione, ringraziando i soci curatori, la socia Sabrina Russo per il dipinto rappresentato in copertina e l’editore Angelo Mazzotta.

Successivamente è stato assegnato un “Paul Harris Fellow” al Past President Domenico Di Maria e a Francesco Mezzapelle, un “Paul Harris Fellow” a due zaffiri al Segretario del Governatore, Giuseppe Sinacori. E’ avvenuto così l’ingresso del giovane Marco Leonardo Tumbiolo come socio del Club. La dott.ssa Rossana Parrinello è stata insignita del riconoscimento di socia onoraria del Club per essersi distinta quale promotrice del progetto “Mazara Città Gentile”.

Così è avvenuto il passaggio del “collare” al nuovo Presidente Enzo Modica ed annunciato il tema presidenziale per l’anno rotariano 2021-2022: “Servire per Cambiare Vite”. E’ stato ascoltato il video messaggio augurale inviato dal nuovo Governatore del Distretto Rotary Sicilia-Malta 2110, Gaetano De Bernardis.

Enzo Modica nel suo breve ma intenso discorso ha sottolineato la necessaria sinergia fra le istituzioni ed il Club service per la crescita del territorio. Ha tracciato le linee programmatiche della sua Presidenza e le tematiche dei progetti da sviluppare nel corso dell’anno rotariano: alfabetizzazione e formazione, educazione alla salute, ambiente, la custodia dei beni culturali al fine di alimentare la memoria storica. Prevista anche una nuova pubblicazione distrettuale. Ha così ringraziato tutti gli ospiti: “rispetto, comprensione e service, buon anno rotariano a tutti”.

Modica ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Mazara del Vallo dell’A.R. 2021/2022 composto da: Presidente Enzo Modica, Vice Presidenti Valeria Alestra e Francesco La Grutta, Past President Calogero Giorgi, Presidente Incoming 2022/2023 Chiara Messina, Segretario Girolamo Misuraca, Co-Segretario Giuseppe Angileri, Tesoriere Luigi Gucciardi, Co-Tesoriere Marco Leonardo Tumbiolo, Prefetto Gaspare Ingargiola, Co-Prefetto Genny Pisciotta, Delegati Pubblicazione Distrettuale Domenico e Danilo Di Maria, Addetto stampa e comunicazione Francesco Mezzapelle, Delegato Rotary Foundation Giuseppe Sinacori. Consiglieri: Vinnuccia di Giovanni, Mario Tumbiolo e Salvatore Cristaldi. Presentate infine anche le Commissioni di lavoro.

La cerimonia si è conclusa con gli interventi di Goffredo Vaccara, nominato Governatore del Distretto Rotary Sicilia-Malta 2110 per l’anno 2022/23, Marilena Lo Sardo, Assistente del Governatore Rotary 2020-2021, e di Erina Vivona, Assistente del Governatore Rotary 2021-2022.