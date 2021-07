Castellammare, Webapp “Smart city” ed infopoint attivo in biblioteca 

14/07/2021 11:00:00

I luoghi da visitare ed i mezzi per raggiungerli, alberghi e ristoranti ma anche informazioni utili sugli uffici comunali, il calendario dei rifiuti, gli eventi e la mappa dei luoghi.

Mostrate su maxischermo e se richiesto inviate per email, whatsapp o stampate a colori, informazioni su Castellammare del Golfo veloci e complete all’infopoint di piazza Matteotti o tramite webapp gratuita: attivo nella biblioteca multimediale “Barbara Rizzo, Salvatore e Giuseppe Asta” l’infopoint è aperto ogni giorno dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19.

In epoca digitale le informazioni sono ancora più immediate e non occorre raggiungere fisicamente l’infopoint: interfaccia semplice e intuitiva per la web app all’indirizzo www.comune.castellammare.tp.it/smartcity/. Subito sullo smartphone o pc informazioni sui luoghi da visitare e come raggiungerli, spiagge, servizi di interesse o informazioni di servizio sul territorio: “Castellammare del Golfo -Smart city” è un cicerone virtuale che con un semplice click mostra spiagge e beni monumentali, indica come vederli e ne racconta la storia grazie alla webapp gratuita ed in continuo aggiornamento.

L’info point attivo ogni giorno in biblioteca comunale offre poi un servizio completo: informazioni visive su maxischermo sul luogo da raggiungere ed il sito di interesse culturale, indicazioni ed immagini inviate subito, se richiesto, per email, su whatsapp o stampate a colori.

«Iniziative importantissime che rientrano nella promozione turistica e culturale programmata e sulla quale puntiamo molto per far conoscere gli elementi distintivi del nostro territorio, rendendo sempre più moderni ed efficaci i nostri servizi di informazione, anche con nuovi strumenti digitali come le app -spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Risorse Umane Giuseppe Cruciata-. Abbiamo potenziato il servizio di informazioni, anche turistiche -quest’anno alla biblioteca comunale per i lavori in corso al castello arabo normanno- nel pieno rispetto delle misure anticovid-19 e la webapp quale strumento facile da usare, in grado di guidare il visitatore in autonomia alla scoperta del territorio».

«Ringraziamo il nostro responsabile della biblioteca Giacomo Galante che ha lavorato all'implementazione dei servizi curando ogni aspetto, dal software alla grafica della web app ed alla logistica dell’infopoint -concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Giuseppe Cruciata- rinnovando l’offerta informativa e culturale come già predisposto con la possibilità di prenotare i libri della biblioteca online. Iniziative lodevoli per le quali rivolgiamo un plauso a quanti collaborano. Inoltre invitiamo le attività che non fossero ancora indicate a segnalare l’inserimento tra le informazioni web».