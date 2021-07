Trapani, approvato regolamento per istituire l'ispettore ambientale

16/07/2021 13:47:00

A notte fonda, il Consiglio comunale di Trapani ha approvato il regolamento per l'istituzione dell'ispettore ambientale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomo Tranchida: “

L'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'ispettore ambientale comunale volontario avvenuta grazie alla maggioranza di Governo, che ringrazio, costituisce una fondamentale svolta nella lotta all'abbandono indiscriminato di rifiuti in città”.

Ed ancora: "Grazie a chi si è speso per raggiungere il traguardo, assessore Safina e seconda commissione in primis . Nonostante l'ostruzionismo delle opposizioni, che hanno presentato decine di emendamenti al sol fine di fermare il provvedimento, l'aula guidata dal presidente Guaiana e dal vicepresidente Greco ha concluso positivamente l'esame dell'atto e portato a casa un risultato rilevante anche dal punto di vista politico. Chi sporca la città paga - conclude Tranchida - e nell’immediato prossimo futuro grazie agli Ispettori Ambientali potremo potenziare i servizi di vigilanza e contestare sanzioni per le violazioni poste in essere da pochi incivili a danno dei trapanesi perbene e che pagano le tasse anche per rimuovere le discariche create da costoro».