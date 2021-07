Trapani, iniziata procedura di VIA per l'impianto agro-fotovoltaico Mafi-Martognella

16/07/2021 07:00:00

Per la realizzazione dell'impianto Agro-Fotovoltaico "Mafi-Martognella" sul portale regionale per le “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”, a questo link, è possibile consultare la documentazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) identificata con il cod. (TP12_IF1305) riguardante il progetto di 15 MW e relative opere di connessione da realizzarsi nelle località Mafi e Martognella presso il Comune di Valderice.



****

Il Comune di Trapani informano i cittadini che presso gli uffici comunali sono depositati i moduli per la raccolta firme dei seguenti Referendum: Modifica legge 157/1992 “Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Abrogazione dell’art. 842 del codice civile. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito internet ai seguenti link: qui il primo e qui il secondo.