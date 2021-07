Trapani, ritorna la luce alla "Chiazza"

17/07/2021 11:15:00

Nella storica “Chiazza” è tornata la luce.

Sono stati, infatti, installati i nuovi faretti di ultima generazione che garantiscono l'illuminazione artistica ad uno dei luoghi simbolo di Trapani. I lavori, eseguiti dalla Videoservice di Franco Marino hanno riguardato l'intero impianto, sia per quanto concerne le colonne che per i quattro faretti intorno alla fontana. Proprio per quest'ultima, l'Amministrazione si è impegnata a reperire i fondi necessari per restaurarla.

“Siamo estremamente soddisfatti di questi lavori, svolti in maniera minuziosa ed in tempi rapidissimi - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Safina -. Nei prossimi giorni anche le Mura di Tramontana saranno oggetto di attenzione con il ripristino dell'illuminazione lungo l'intero percorso. Prosegue pertanto l'impegno per recuperare il patrimonio storico di Trapani”.