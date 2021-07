Trapani, sopralluogo del sindaco a Villa Rosina

17/07/2021 11:10:00

Sopralluogo del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida in alcuni quartieri della città: da Santissimo Salvatore a Villa Rosina.

Il primo cittadino ha voluto verificare di persona alcune situazioni di degrado inerenti la via De Santis, via Vincenzo Sammartano, viale Marche, viale Umbria e via Abruzzo dopo le segnalazioni dei cittadini. Disposta l'implementazione dei servizi di pulizia e scerbatura, rimozione dei rifiuti, eliminazione di minidiscariche con il ripristino delle ordinarie condizioni di decoro urbano.

«Continua la lotta all'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte dell'amministrazione e di tutti i trapanesi che amano la città e non si arrendono all'idea che pochi incivili possano fermare la voglia di cambiamento della maggioranza dei cittadini - dichiara il sindaco Tranchida -. Con questo sopralluogo ho constatato personalmente quanto segnalatomi dai cittadini, che ringrazio per la collaborazione attiva, e che invito a segnalare senza esitazione criticità al 3206708111 oppure 3347997217».