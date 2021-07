Sono figli di genitori "no vax" i due bimbi ricoverati per Covid in Sicilia 

18/07/2021 10:19:00

Sono figli di due genitori "no vax" i due bambini ricoverati in gravi condizioni per Covid in Sicilia. Un particolare importante. Tra i 23 ricoverati in terapia intensiva nell'isola ci sono infatti due bambini, una di 11 anni e un neonato di pochi mesi. Sono figli di genitori non vaccinati.

E proprio dall'Ospedale dei Bambini spiegano quanto sia importante vaccinarsi per proteggere se stessi e i figli: "Le famiglie hanno il dovere di proteggere i più piccoli che non possono vaccinarsi. E bisogna vaccinare i ragazzini dai 12 anni in su in vista della riapertura della scuola a Settembre".

Intanto, dai dati dell’Istituto superiore di sanità, emerge come il vaccino funzioni: “la maggior parte dei casi segnalati in Italia è stato identificato negli ultimi 14 giorni in soggetti non completamente vaccinati (cioè che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, che sono stati vaccinati con la prima dose o con il vaccino monodose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino)”.



I grafici della popolazione italiana raccontano che “la percentuale dei casi tra i vaccinati è largamente inferiore alla percentuale dei casi tra i non vaccinati. Se i vaccini non fossero efficaci nel ridurre il rischio di infezione, non si osserverebbero differenze nel numero di casi tra vaccinati e non vaccinati”, fanno notare gli autori del report.