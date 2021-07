La variante Delta all'hub vaccinale di Palermo. Positivi due medici

19/07/2021 21:31:00

Due medici del hub di Palermo alla Fiera del Mediterraneo sono risultati positivi alla variante Delta. La conferma è arrivata oggi attraverso Renato Costa, commissario straordinario dell'ufficio emergenza Covid di Palermo: "Si tratta - spiega - di due medici.

Uno lavora in pianta stabile con noi e un altro presta servizio in un'altra sede. Si teme che uno dei due abbia avuto un contatto più o meno indiretto con un paese estero. Il dato che voglio sottolineare, però, è che entrambi sono vaccinati e stanno bene. Mi spiace per ciò potranno pensare i 'no vax' ".



Già da venerdì circolavano voci su un cluster registrato nella struttura. Un tam tam che aveva dipinto un situazione numericamente più allarmante. Prima otto, poi dodici e infine quattordici. Costa però ha chiarito la reale entità del contagio: "Sono solo due casi e sono stati individuati immediatamente, abbiamo eseguito il contact tracing per circoscrivere altri eventuali casi".