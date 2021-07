Ospedale di Marsala, da oggi e fino al 3 agosto un medico in più in cardiologia

20/07/2021 07:00:00

Una buona notizia per l’ospedale di Marsala arriva nella giornata di ieri, l’ASP ha provveduto ad emettere un ordine di servizio per il dottor Simone Lazzara, che da oggi dovrebbe servire il reparto di Cardiologia, diretto dal primario Gaspare Rubino.

I vertici aziendali considerando tutte le criticità mostrate finora dalla Cardiologia del Paolo Borsellino per la carenza di medici, tanto da non riuscire nemmeno a coprire i turni, hanno deciso di intervenire disponendo l’ordine di servizio per il dottor Lazzara, che però opererà dal 20 di luglio fino al 3 di agosto.

A questo si aggiunga che il percorso pulito per la Cardiologia è già pronto. Nel frattempo in città si era nella giornata di ieri diffusa la voce che un medico del Paolo Borsellino, risultato positivo al Covid, avesse contagiato delle pazienti. In verità, verificata la notizia, si è appreso che i contagi sono due: un medico e una infermiera ma che nessuno dei pazienti del reparto di Ostetricia è stato contagiato. Resta in attesa dei medici promessi il Pronto Soccorso, dove la situazione continua ad essere molto critica per la carenza di strutturati ed infermieri.

Cresce anche il numero dei ricoverati per Covid, si tratta di persone non ancora vaccinate, o con il ciclo completo. Ben funzionante il reparto di Dialisi al nosocomio cittadino, diretto dal dottor Gaspare Oddo, che nonostante la fragilità dei pazienti trattati non vi è stato alcun contagio dall’inizio della pandemia ad oggi, si tratta di un reparto essenziale nell’assistenza al paziente affetto da insufficienza renale cronica.

L’unica via di uscita per fronteggiare il Covid è la vaccinazione, che nel frattempo pare sia calata sia nella somministrazione della seconda dose che nella prima, stop alle farmacie siciliane che dal 15 luglio avrebbero dovuto partire con la vaccinazione. Ci sono problemi logistici legati alla distribuzione del vaccino, solo cinque le regioni in tutta Italia che hanno le farmacie pronte a somministrare la dose di vaccino, si tratta di Campania, Marche, Umbria, Veneto e Lazio.