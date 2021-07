Mazara, Francesco La Varvera nuovo presidente del Lions Club Fata Morgana

20/07/2021 04:00:00

Lo scorso 9 luglio, nella suggestiva cornice del ristorante “Villa Favorita” a Marsala, si è tenuto il passaggio della campana tra la presidente uscente del Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana, Antonina Marino, e Francesco La Varvera, nuovo presidente.

La Dott.ssa Marino ha espresso la sua soddisfazione per l’anno appena trascorso, senza dimenticare le difficoltà legate alla pandemia che non hanno favorito gli incontri e le relazioni interpersonali, evidenziando quanto nonostante questo, il club sia riuscito ugualmente a portare a termine i propri services, anche con modalità di servizio completamente nuovi, contando sempre sull’aiuto dei propri soci.

Il nuovo presidente, il Dott. Francesco La Varvera, ha iniziato il suo discorso ribadendo che “Se è vero che noi siamo lo specchio di quell’annus horribilis è vero anche il contrario. Abbiamo il dovere di essere quella realtà a cui il mondo può guardare, che non vive con le mani in mano ma offre una possibilità di servizio vera e attiva, dimostrando attraverso azioni concrete quella capacità di saper spendere se stessi gratuitamente e a vantaggio della comunità in cui viviamo.”

Continua inoltre dicendo: “Ho ancora in mente quello spirito di squadra respirato durante tutti i service portati a compimento in questo anno sociale appena trascorso, un anno fatto di chiusure, divieti, paure, che ci ha fatto toccare ancora di più quell’orgoglio di essere un gruppo al servizio della comunità, un club che ha visto operare spesso divisi fra il territorio di Mazara del Vallo e di Campobello di Mazara i propri soci, sicuramente distanti per decreto ma sempre uniti nel servizio come unica grande squadra. Come club seguiremo le linee guida già delineate dal nostro Governatore Francesco Cirillo, impegnandoci ancora una volta per la collettività, instaurando un confronto e una collaborazione con le istituzioni, attenzionando le fasce sociali più deboli e disagiate, rimanendo sempre attenti e sensibili a quelle che possono essere le richieste e i bisogni di un territorio.”

Queste le cariche sociali nel Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana per l’anno 2021/2022: Francesco La Varvera (presidente), Antonino Ferro (primo vice presidente), Antonella Coronetta (secondo vice presidente), Giuseppe Marino (Segretario), Girolamo Billardello (Tesoriere), Silvestro Tripoli (Cerimoniere), Nadia Signorello (Presidente Comitato Service-Gst), Giuseppa Maria Gancitano (Presidente Comitato Marketing e comunicazione), Pietro Stallone (Presidente comitato soci-Gmt), Antonina Marino (Past President e coordinatrice LCIF), Di Prima Giuseppe, Di Dio Tobia, Bucca Giuseppe, Guarcello Alessandro, Laudicina Maria, Lombardo Giuseppe, Lo Sciuto Giovanni, Tummarello Giuseppe, Vernaccini Donatella (Consiglieri).