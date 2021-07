Concorso esterno in associazione mafiosa. Condannato a sei anni l'ex senatore D'Alì

21/07/2021 16:07:00

La Corte d'Appello di Palermo ha condannato l'ex senatore Antonio D'Alì a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

La Procura generale, rappresentata da Rita Fulantelli, aveva, invece, chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi. Secondo l'accusa, D'Alì nel corso della sua attività politica ha "mostrato di essere a disposizione dell'associazione mafiosa cosa nostra e di agire nell'interesse dei capi storici come il latitante Matteo Messina Denaro e Salvatore Riina" e "con il suo operato ha consapevolmente e fattivamente contribuito al sostegno e al rafforzamento di Cosa nostra - ha detto il pg durante il suo intervento - mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e successivamente il proprio ruolo istituzionale di Senatore della Repubblica e di Sottosegretario di Stato".

L'ex sottosegretario all'Interno dal 2011 era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, anche per aver "mostrato di essere a disposizione dell'associazione mafiosa cosa nostra e di agire nell'interesse dei capi storici (...) come il latitante Matteo Messina Denaro e Salvatore Riina".

Qualche settimana fa la Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento dell'obbligo di dimora nei confronti del politico trapanese. Il provvedimento riguarda la misura di prevenzione, chiesta e ottenuta dalla Dda di Palermo mentre D'Alì era in corsa per la poltrona di Sindaco a Trapani nel 2017. La misura fu poi annullata dalla Corte d'appello. In seguito all'annullamento, la procura generale di Palermo aveva presentato ricorso, chiedendo che il politico originario di Trapani fosse nuovamente dichiarato 'socialmente pericoloso'. I giudici ermellini però hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

Il processo che si è chiuso con la condanna a 6 anni è l'appello bis, dopo che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, a settembre del 2016, mandò assolto l'ex politico per le contestazioni successive al 1994 e prescritti i reati a lui contestati nel periodo antecedente a quella data. Il primo appello aveva deciso conformemente al gup del primo grado.