Erice, installati i bagni pubblici nella spiaggia di San Giuliano

21/07/2021 14:00:00

È stato attivato il servizio dei bagni pubblici nella spiaggia libera di San Giuliano. I bagni, pertanto, sono utilizzabili al costo di € 0,50 per ciascun accesso. La tariffa è stata fissata con delibera di giunta n. 130 del 05/07/2021, giusta deliberazione del Consiglio comunale n.113 del 30/12/2014.

Il servizio di gestione è stato affidato in via sperimentale al Kiosko del mar, esercizio commerciale prossimo ai bagni che ha manifestato interesse per la gestione.

La tariffa d’accesso sarà riscossa dal gestore in cambio dei servizi di guardiania, pulizia, gestione degli accessi, ricambio consumabili e tutto quanto previsto dal regolamento comunale, mentre restano a carico del Comune le utenze idriche ed elettriche.