Rifiuti, Catania riconfermato presidente SRR "Trapani Sud"

21/07/2021 09:00:00

Si sono riuniti in assemblea, nei locali del G55 a Partanna, i componenti della S.R.R. “Trapani Sud”, con tre punti iscritti all’ordine del giorno: la nomina del nuovo CdA, l’approvazione del conto consuntivo e la nomina del Collegio dei revisori dei conti.

I componenti del CdA eletti, all'unanimità dei presenti, sono: Nicola Catania, Giuseppe Castiglione e Salvatore Quinci; per i sindaci di Partanna e Campobello di Mazara si tratta di una riconferma, mentre per il sindaco di Mazara del Vallo, che subentra a Gaspare Giacalone, sindaco di Petrosino, è la prima elezione.

A seguire si sono riuniti i tre componenti del CdA che hanno eletto Nicola Catania presidente e Giuseppe Castiglione vice presidente. Per l’elezione del Collegio dei revisori, l’assemblea si riunirà in una nuova seduta il 30 luglio.

La “Società di regolamentazione rifiuti” è costituita dai sindaci di undici Comuni: Partanna, Castelvetrano, Santa Ninfa, Mazara del Vallo, Poggioreale, Salaparuta, Campobello di Mazara, Gibellina, Petrosino, Vita e Salemi. Per la prima volta Catania è stato eletto presidente nel settembre 2018.

"Desidero ringraziare i miei colleghi per la rinnovata fiducia - dice il sindaco Catania - assicurando il mio impegno per il lavoro da portare avanti per il rilancio dell'operato della società che è sempre importante per il supporto alle amministrazioni locali".