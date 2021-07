Meteo Trapani. Bel tempo e temperature in aumento

22/07/2021 06:20:00

Una leggera brezza da Nord potrebbe rendere più sopportabile il caldo di questi giorni in provincia di Trapani, sopratttutto nelle località costiere. Un caldo che aumenterà nei prossimi giorni, con temperature ben oltre i 30 gradi. Queste le previsioni.

Giovedì, 22 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4499m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 23 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 5089m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 24 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4817m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.