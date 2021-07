Misiliscemi, con il crowdfunding la ristrutturazione dell'ex Centro Sociale Salinagrande

23/07/2021 02:00:00

Grazie al crowdfunding a Misiliscemi prende il via la ristrutturazione dell'ex Centro Sociale Salinagrande. “Stiamo restaurando una storica struttura nel nostro territorio, nel neo-istituito Comune di Misiliscemi. Si tratta dell'ex Centro Sociale di Salinagrande che, dopo anni di chiusura, ci è stato affidato per farne la nuova Sede sociale e operativa per il territorio”.

Su GoFundMe prosegue la raccolta fondi, condivisa più di cento volte e arrivata a oltre 1.700 euro, avviata da Pino Aceto, per restaurare la Sede Sociale ‘Il Soccorso O.d.V’, dove i lavori sono già iniziati.

“Occorre risistemare - scrive Aceto - sia l'esterno che l'interno, ricostruire i bagni, rifare l'impianto elettrico, montare gli infissi, rifare gli intonaci esterni ed interni. A lavori completati - aggiunge - si ridarà al territorio una struttura che, sin dai primi anni 70 e fino alla fine dei 90, ha permesso a moltissimi giovani di avere un luogo di aggregazione per fini sociali, sportivi, culturali e religiosi”.

“Siamo convinti di offrire, in chiave diversa, nuovi spunti di aggregazione con i nostri valori e con le nostre finalità statutarie - conlude Aceto -. Intendiamo rendere fruibile la struttura entro la fine del 2021”.

****

Petrosino, finanziato il progetto “Ruralio”

Il Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ammesso a co-finanziamento il progetto denominato “Ruralio – Osservatorio Futuro Rurale” presentato dal Comune di Petrosino. Il progetto, ideato e sviluppato da Periferica, si è classificato al quarto posto su 494 presentati a livello nazionale ed è uno dei 35 finanziati dal Dipartimento. I fondi ottenuti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone ammontano a 60 mila euro e verranno utilizzati per la realizzazione del progetto destinato ai giovani under 35 del territorio petrosileno.

Il progetto, per un ammontare complessivo di 75.500 euro, verrà realizzato in partnership con la società cooperativa Fo.Co. e la società cooperativa Periferica. Nel dettaglio, il progetto Ruralio si pone come obiettivo la realizzazione di una nuova piattaforma fisica e digitale per il futuro rurale di Petrosino. Prevista la nascita di un Osservatorio permanente e lo svolgimento di un Programma di formazione al fine di creare nuove opportunità lavorative per i giovani del territorio. Nel progetto verranno coinvolti circa 100 ragazzi e ragazze.